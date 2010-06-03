Глава МЧС Нестор ШУФРИЧ срочно вылетел во Львов в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в городе в результате урагана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время бури на улицах Львова массово падали деревья, некоторые из них - на автомобили.

Сильный ветер и гроза также стали причиной падения деревьев на автодорогах Львовской области.

Кроме того, во Львове во время бури перевернулось маршрутное такси, в котором находились трое пассажиров. Двое из них были травмированы и госпитализированы.