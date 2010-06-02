Дело о "похищении" бывшего главбуха ЮГОК носит заказной характер?

18:26, 02 июня 2010
Общество
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ГКНБУ обращается к власти

Уголовное дело, возбужденное Криворожским УМВД в связи с якобы похищением бывшего главного бухгалтера ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” (ЮГОК) Нины КОЗЛОВСКОЙ носит откровенно заказной характер. Об этом, в частности, говорится в открытом обращении Общественного Комитета национальной безопасности Украины к Президенту Украины, генеральному прокурору Украины, министру внутренних дел Украины, министру юстиции и другим официальным лицам.

Как отмечается в документе, причиной обращения стала жалоба адвоката Игоря ГОЛОВКО, в которой он изложил события, связанные с противоправным задержанием Н.КОЗЛОВСКОЙ и ее охранников Егора БОГОМОЛОВА, Владимира СЕРГЕЕВА, Леонида ПОЛЯКОВА и Василия ДОЛИНА.

“Проанализировав жалобу И.ГОЛОВКО, и тщательно изучив информацию, которую нам удалось собрать из других источников, мы пришли к следующему выводу – начальник Криворожского горотдела УМВД Украины в Днепропетровской области Сергей ШМАТОВ, старший следователь ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Валерий ЦИМБАЛЕНКО, начальник отдела следственного управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Геннадий СОЛДАТЕНКО, заместитель начальника следственного управления ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Геннадий РУДЕНКО совершили преступление, предусмотренное ст.146 Уголовного кодекса Украины, - незаконное лишение свободы, предусмотренное ст. 366 УК Украины – фальсификация документов, ст. 371 УК Украины – заведомо незаконное задержание. Кроме того, указанные лица нарушают нормы Общей декларации о правах человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также Конституции Украины”, - отмечается в тексте обращения Комитета.

В доказательство этого утверждения Комитет напоминает ситуацию, сложившуюся вокруг бывшего главбуха ЮГОКа. “Между Н.КОЗЛОВСКОЙ, которая 30 апреля 2010 была в принудительном порядке освобождена от должности главного бухгалтера ЮГОК, и охранной фирмой «Безопасность. Охрана. Гарантия» 1 мая 2010 был заключен договор о предоставлении услуг по ее личной охране. 8 мая 2010 Н.КОЗЛОВСКАЯ, ее муж и дочь, водитель и четверо охранников были задержаны работниками отдела милиции в Кривом Роге по личному указанию  начальника Криворожского горотдела ГУ МВД С.ШМАТОВА. На момент задержания в милиции не было никакого уголовного дела, по которому было бы возможно задерживать Н.КОЗЛОВСКУЮ и ее охранников, не было никакого заявления о каких-либо противоправных действиях, которые повлекли бы задержание”, - подчеркивается в обращении.

По данным Комитета, на протяжении ночи с 8 на 9 мая 2010 года длился допрос Н.КОЗЛОВСКОЙ, который противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства. “Такие действия милиции напоминают классические методы работы гестапо. В результате психологического и физического давления, Н.КОЗЛОВСКАЯ, страдающая гипертонической болезнью, была вынуждена подписать навязанное ей работниками милиции заявление о том, что якобы ее похитили неизвестные лица, причем этими неизвестными лицами удивительным образом были определены именно ее охранники. Вследствие этого охранники были задержаны”, - сообщает Комитет.

По мнению правозащитников, вполне очевидно, что Н.КОЗЛОВСКАЯ вынуждена была сделать заведомо неправдивое сообщение о преступлении, что предусматривает ответственность по ст. 383 УК Украины. “Понятно, что работники милиции, осознав, что задержание ими Н.КОЗЛОВСКОЙ и ее семьи было противоправным, решили, как говорится, «назначить» ответственных в лице охранников”, - убеждены члены Комитета.

В своем обращении Комитет делает вывод: “Работники милиции незаконно захватили бывшего главного бухгалтера ЮГОКа, но пытаются переложить ответственность за это нарушение законодательства на невинных людей, а именно – охранников Н.КОЗЛОВСКОЙ”.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств, Комитет обратился к Президенту Украини и другим должностным лицам с просьбой принять все возможные меры, которые будут способствовать пресечению беззакония, привлечению должностных лиц МВД к уголовной и административной ответственности.

Сегодня под стенами Днепропетровской областной прокуратуры Общественный Комитет национальной безопасности Украины проводит акцию потеста против незаконного задержания милицией бывшего главного бухгалтера ЮГОКа Нины КОЗЛОВСКОЙ.

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