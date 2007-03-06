7 марта в 14-00 в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, к Международному дню прав женщин мира – 8 марта, состоится торжественное собрание при участии главы оборонного ведомства Анатолия Гриценко и членов коллегии Министерства обороны Украины. А.Гриценко вручит награды и ценные подарки женщинам-военнослужащим и работникам Вооруженных Сил Украины, с музыкальным приветствием выступит Национальный президентский оркестр. Нужна аккредитация. Телефоны: 253-20-73, 253-03-19. Встреча журналистов в 13.40 возле КПП Минобороны (просп. Воздухофлотский, 6).