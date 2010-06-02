Ефремов: для повышения коммунальных тарифов в Киеве нет оснований

Для повышения тарифов на коммунальные услуги в Киеве нет оснований, заявил председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя решение столичной горгосадминистрации о повышении тарифов на услуги ЖКХ.

«Все действия по поднятию тарифов я оцениваю плохо. Тем более, если они предварительно не обсуждались с общественными институтами, которые непосредственно принимают участие в их формировании. И насколько я понимаю, сегодня в рамках государства не наблюдается какого-то резкого поднятия цен на энергоносители или другие сопутствующие пункты. Поэтому на вопрос, справедливо ли повышение тарифов, должен ответить орган, который формирует ценовую политику в соответствующей администрации», - заявил А.ЕФРЕМОВ, сообщает сайт Партии регионов.

По его словам, если КГГА не сможет предоставить аргументы, почему тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве нужно повысить, это решение будет пересмотрено.

«Если окажется, что это решение необдуманно, оно принято не будет», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду для населения возрастет на 29%, на отопление - на 41%.

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что планирует обжаловать в суде распоряжение КГГА о повышении коммунальных тарифов для населения.

При этом она обвинила Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партию пегионов в причастности к этому решению киевских властей: ”Понятно, что рост коммунальных тарифов в столице – это не самостоятельное решение мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО, который висит на крючке у ЯНУКОВИЧА. Думаю, все киевляне должны знать, что "Киевэнерго" принадлежит представителям Партии регионов. Бандиты пришли к власти, чтобы "доить" украинцев всеми возможными способами. И не даром эта банда сейчас готовится приставить к ЧЕРНОВЕЦКОМУ донецкого генерал-губернатора: вдвоем чистить кошельки киевлян можно будет вдвое быстрее и эффективнее”, - отметила лидер БЮТ.