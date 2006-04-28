Людмила Гурченко снова помолодела (фото)

Во всем своем великолепии Людмила Гурченко предстала на вечеринке, посвященной прошедшему дню рождения председателя совета директоров компании "ТВ Центр" и пресс-секретаря мэра Лужкова Сергея Цоя, пишет газета "Комсомольская правда".

Выглядела актриса, пришедшая на вечеринку с мужем, необыкновенно хорошо. Прошел слух, что прекрасный облик актрисы не обошелся без вмешательства пластических хирургов. Якобы недавно Людмила Марковна не только прошла общий курс омоложения, но и сделала операцию по подтяжке лица и век.

Празднование проходило в тайском ресторане Blue Elephant и главным его мотивом был слон. "Это праздник слона! - воскликнула супруга Сергея Цоя певица Анита Цой. - Слон приносит счастье. А еще он - покровитель науки, культуры и искусства". Для мужа и сына Сережи Анита исполнила песню на родном языке, выведя обоих своих мужчин на сцену и прилюдно расцеловав.

Был подан праздничный торт в форме слона. О диете забыла даже прибывшая балерина Анастасия Волочкова с мужем, а также ее коллеги Андрис и Илзе Лиепа и спортсмены Алексей Немов и Ирина Роднина, сообщает "Московский комсомолец".

Анита Цой праздником осталась довольна. "Подарков я еще пока не видела. Только один - смешного, маленького, бирюзового слоника. Честно скажу, раньше я чувствовала, что во мне самой есть что-то от слона, когда весила 96 килограммов. Поступь у меня была слоновья, походка солидная, я поднимала хобот и трубила, а потом пришлось немножко похудеть", - сказала она.

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