В Житомирской области взорвался газовый баллон: есть постражавшие

пгт Головино Черняховского района Житомирской области вчера вечером в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома вследствие разгерметизации бытового газового баллона произошел взрыв газо-воздушной смеси без дальнейшего горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие взрыва пострадали трое людей, из них один ребенок 2006 г.р., которые с ожогами в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ожоговый центр Житомирской областной больницы.

Несущие конструкции дома в результате взрыва не разрушены.