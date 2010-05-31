Днепропетровск и Щецин подписали меморандум

Руководители Днепропетровска и польского города Щецин 29 мая подписали меморандум о сотрудничестве в отраслях экономики, культуры, спорта, образования и молодежной политики.

Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском городском совете.

Согласно польскому законодательству, меморандум сначала должен быть ратифицирован городским советом Щецина. После этого мэры обоих городов заключат договор о сотрудничестве.

Подписанию меморандума предшествовал двухдневный визит в Днепропетровск польской делегации во главе с мэром Щецина Пиотром КРЖИШТЕКОМ.