Днепропетровск и Щецин подписали меморандум
05:12, 31 мая 2010Общество
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Город посетила польская делегация
Руководители Днепропетровска и польского города Щецин 29 мая подписали меморандум о сотрудничестве в отраслях экономики, культуры, спорта, образования и молодежной политики.
Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском городском совете.
Согласно польскому законодательству, меморандум сначала должен быть ратифицирован городским советом Щецина. После этого мэры обоих городов заключат договор о сотрудничестве.
Подписанию меморандума предшествовал двухдневный визит в Днепропетровск польской делегации во главе с мэром Щецина Пиотром КРЖИШТЕКОМ.
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