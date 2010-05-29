Европа побаивается конкуренции с Украиной?

Бывший Президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех ВАЛЕНСА считает, что Евросоюз на сегодня недостаточно силен, чтобы присоединить к себе такое большое государство, как Украина.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Сама Европа (сегодня - УНИАН) не является уж очень объединенной, она не может разобраться с теми странами, которые приняла (в ЕС - УНИАН). Потому просто нет сил, чтобы присоединить к себе такое большое государство, как Украина. Есть такая концепция, что сейчас мы должны собрать силы, еще больше объединиться, чтобы потом заняться Украиной", - сказал Л.ВАЛЕНСА.

Поэтому, по его словам, несмотря на то, что "Украина очень нужна Европе", с ней "сегодня вообще нет серьезного разговора.

Из слов бывшего президента Польши также следует, что Европа опасается конкуренции с сельскохозяйственным потенциалом Украины. "Давайте помнить, что Украина является великой державой. Особенно велико ее сельское хозяйство. Бог действительно дал ей богатую землю... Европа имеет лучшие урожаи, но они достигаются с помощью химических удобрений. Потому Европа была бы вынуждена покупать в Украине продукты, потому что она имеет лучшие природные условия. Это пугало и пугает европейцев", - отметил Л.ВАЛЕНСА.

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