Гендиректор «Артека» ушел с должности

Борис НОВОЖИЛОВ уволен с должности генерального директора международного детского центра «Артек», которую он занимал с сентября 2006 года. Заявление об отставке уже подписано, сказал Б.НОВОЖИЛОВ по телефону корреспонденту УНИАН.

«Мое решение (уйти в отставку) было самостоятельным. Считаю, что свою миссию в «Артеке», я выполнил. Когда я пришел на предприятие, оно было на грани банкротства, было заполнено детьми на десять-пятнадцать процентов, отсутствовала земля. На сегодняшний день предприятие давно уже не банкрот, оно одно из самых успешных на Украине, землю удалось вернуть в «Артек» и закрепить силой закона. Я планировал выйти на семьдесят пять процентов загрузки лагеря, мы вышли на сто», - рассказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Он заявил, что решил уйти с должности, в том числе, по состоянию здоровья.

«Учитывая, что все эти годы я находился под постоянными стрессом и проверками, учитывая, что накопился негатив для того, чтобы предприятие развивалось дальше, плюс усталость накопилась, плюс здоровье (два инфаркта за три года - это много), думаю, что мне уже просто физически надо отдохнуть. Пришло время предоставить возможность кому-то другому созидательно (развивать «Артек»)», - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Экс-гендиректор прогнозирует, что имя нового руководителя «Артека» станет известно уже в ближайшее время.