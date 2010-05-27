Завтра в Киеве - дождь и гроза

Завтра синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28 мая в Украине облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в большинстве областей - дожди, грозы, в западных областях, а днем и в северных и центральных - местами сильные дожди, град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью - 9-14°, на побережье морей - до 17°, на севере Левобережья - 4-9° тепла; днем - 19-24°, на востоке и крайнем юге местами - 25-29°; на высокогорье Карпат ночью - 5-10°, днем - 10-15° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 19-24°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 20-22°.

27 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18-21°, в районе Ялты, Алушты и Феодосии 11-15°, в Днепре возле Киева - 19°.