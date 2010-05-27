Правительство выпустит НДС-облигации на 20 млрд. грн.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

Он также отметил, что операторами размещения облигаций выступят "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк". «В ближайшее время мы консолидируем обязательства государства по НДС. Казначейство получит обоснования по кредитным обязательствам. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.