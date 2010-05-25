Как часто украинцы посещают музеи (опрос)

Украинцы редко посещают музеи. К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, проведя телефонный опрос на тему «Музеи Украины» в крупных городах страны.

В частности, согласно переданным агентству УНИАН данным исследования, более четверти жителей крупных городов Украины (28,1%) последний раз посещали музей один-два года назад. Почти такое же количество опрошенных (26,4%) последний раз были в музее три-пять лет назад. Каждый пятый респондент (21,5%) заявил, что посещал музей более пяти лет назад, а каждый десятый (11,2%) - полгода назад. Были в музее в течение последних трех месяцев 4,5% опрошенных, а 8,3% заявили, что никогда не посещали музеи.

В то же время подавляющее большинство респондентов (85%) считает, что государство недостаточно финансирует музеи в Украине. Из них 54,2% дали ответ «точно нет» на этот вопрос, а 30,8% - «скорее нет». Считают государственное финансирование достаточным для музеев 5,3% опрошенных. Из них ответ «скорее да» дали 4,1% жителей крупных украинских городов, «точно да» - 1,2%. Затруднились ответить на данный вопрос 9,7% респондентов.

Более половины жителей крупных городов Украины (55,2%) полагают, что заниматься пропагандой посещения музеев должны государство и сами музеи в равной степени. Почти четверть опрошенных (23,4%) считает такую пропаганду прерогативой государства, а 13,2% высказали мнение, что этим должны заниматься музеи. Затруднились ответить на данный вопрос 8,2% респондентов.

Более половины жителей городов с населением свыше миллиона человек (51,5%) полагают, что для приобщения молодежи к посещению музеев следует сделать посещение музеев школьниками и студентами льготным или бесплатным. Считают эффективным способом приобщения молодежи к посещению музеев обсуждение выставок на школьных уроках 44,8% респондентов, а 32,1% - активную пропаганду музеев в СМИ. Высказали мнение, что необходимо проводить больше выставок современного искусства, 30,1%, проводить «дни открытых дверей» - 27,8% опрошенных. Каждый пятый респондент (20,2%) считает эффективным способом пропаганды музеев среди молодежи организацию родительскими комитетами и руководством школ и ВУЗов посещений музеев школьниками и студентами. Каждый третий опрошенный (35,3%) предлагает задействовать все вышеперечисленные способы, а 2,4% респондентов считают, что для привлечения молодежи к посещению музеев должны быть применены другие способы. Затруднились ответить на данный вопрос 1,9% жителей крупных городов Украины.

Кроме того, эксперты Института Горшенина в ходе исследования выяснили, что подавляющее большинство опрошенных (84,2%) негативно относится к тому, что чиновники берут из музеев во временное пользование полотна известных художников и другие предметы искусства для украшения своих кабинетов и административных зданий. Из них 58,8% относятся к этому «очень отрицательно», а 25,4% - «скорее отрицательно». Позитивно оценивают использование чиновниками произведений искусства для украшения своих кабинетов и зданий только 3,4% респондентов. Из них 2,2% оценивают эту практику «скорее положительно», 1,2% - «очень положительно».

Телефонный опрос на тему «Музеи Украины» проводился 21-23 мая. Всего было опрошено 1200 респондентов в городах-миллиониках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове в возрасте от 16 лет. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.