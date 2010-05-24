Во Львове отмечают День Героев

Сегодня во Львове проходят торжественные мероприятия по случаю Дня Героев.

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Белогорща вблизи Львова, на площади возле памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу с участием представителей Львовского краевого Братства ОУН-УПА и Союза политзаключенных Украины состоялось торжественное вече.

Руководство города и области возложило цветы к мемориалу сечевым стрельцам на Яновском кладбище и к мемориалу погибшим воинам Украинской галицкой армии на Лычакивском кладбище.

Сегодня в центре Львова возле памятника Тарасу Шевченко также состоится торжественное вече с участием председателя Львовской ОГА Василия ГОРБАЛЯ, председателя Львовского облсовета Мирослава СЕНИКА, городского председателя Львова Андрея САДОВОГО, руководителей общественных организаций, а также ветеранов освободительных движений и членов молодежных организаций Львовской области, представителей Центра Национального возрождения имени Степана Бандеры и казацких объединений.

К Празднику памяти борцов за свободу Украины во Львовском городском совете состоялось торжественное заседание, на котором ветераны национально-освободительных движений были награждены памятными медалями.

Справка УНИАН. Праздник Героев был основан Организацией украинских националистов в память о борцах за Украину: основателе и проводнике ОУН, полковнике Евгении Коновальце, идеологе государственной самостоятельности Украины Николае Михновском и руководителе украинской национально-освободительной борьбы 1917-1921 гг. Симоне Петлюре, которые погибли в мае.