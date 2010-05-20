Если Укртелеком опять покажет убыток, его руководителю укажут на дверь

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО намерен расторгнуть трудовой контракт с руководителем «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ, если в первом полугодии предприятие покажет убыток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам К.ЕФИМЕНКО, сегодня на заседании коллегии министерства Г.ДЗЕКОН взял на себя обязательство, что первое полугодие "Укртелеком" завершит с прибылью.

«Я предупредил Г.ДЗЕКОНА, что я буду вынужден инициировать расторжение контракта с ним, если "Укртелеком" будет в убытках», - отметил К.ЕФИМЕНКО.

Как напомнил министр, убыток предприятия за прошлый год составил порядка 500 млн. грн., в первом квартале этого года – 35 млн. грн.

«Но убытка в первом полугодии не будет, это я могу гарантировать», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Убыток «Укртелекома» в I квартале 2010 г. уменьшился более чем в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 36,11 млн. грн. Доход компании за этот период составил более 1,675 млрд. грн., что несколько ниже, чем в I квартале прошлого года (1, 678 млрд. грн.).

Без учета курсовых разниц и реализации валюты, чистый убыток "Укртелекома" в 2009 году составил 366,7 млн. грн. против 498,6 млн. грн. в 2008 году.