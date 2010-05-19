Основного фигуранта «дела педофилов» отпустили из СИЗО

Основной фигурант «дела педофилов» Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ отпущен из СИЗО.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виталий ЩЕТКИН газете «Сегодня» .

По его словам, Д.ПОЛЮХОВИЧУ изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «Истекло 9 месяцев пребывания ПОЛЮХОВИЧА в изоляции, и, учитывая положительное поведение, следователь принял процессуальное решение отпустить его под подписку», — сообщил В.ЩЕТКИН.

При этом он отметил, что обвинение не снято, расследование дела идет своим ходом. «Сколько оно продлится, неизвестно — мы еще не получили выводов по ряду экспертиз. А вот вопросы к Елене ПОЛЮХОВИЧ, матери потерпевших, есть — она не допускает к детям специалистов, тем самым затягивая время», - отметил В.ЩЕТКИН.

На вопрос «Сегодня», не скроется ли Д.ПОЛЮХОВИЧ от следствия, нарушив подписку, В.ЩЕТКИН отметил, что это не в его интересах. «И влиять на Елену или детей, запугивать их, заставлять менять показания не станет — это уголовно наказуемо», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в МДЦ "Артек".

Руководство "Артека", в свою очередь, заявило, что факты растления детей не имеют никакого отношения к центру.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, в Генпрокуратуру и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В свою очередь 14 октября 2009 года министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к растлению детей.

Он сообщил, что еще в апреле 2009 года по делу о растлении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей – главный редактор журнала "Артек" Д.ПОЛЮХОВИЧ.