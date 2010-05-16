Для слияния Газпрома с Нафтогазом потребуется разрешение Еврокомиссии?

Эксперты убеждены, что для слияния «Газпрома» и «Нафтогаза» понадобится разрешение Европейской комиссии.

Такие данные опроса юристов приводит газета "Зеркало недели".

Как отмечают эксперты, политика дистанцирования Европейского Союза в вопросе слияния «Нафтогаза» и «Газпрома», о которой ранее заявили представители ЕС, указав, что это является внутренним делом Украины и России, не отвечает правовым реалиям и возможным последствиям слияния.

По словам опрошенных юристов, слияние «Газпрома» и «Нафтогаза» будет случаем трансграничной концентрации (в значении антимонопольного законодательства), как минимум один из участников которой владеет значительными активами на европейском газовом рынке.

Исходя из этого, очень вероятной является необходимость получения участниками концентрации предварительного разрешения Европейской комиссии на ее осуществление. ЕК должна будет вынести решение о совместимости планируемой концентрации с общим европейским рынком и требованиями учредительного договора, отмечают юристы.