16 га леса отдали в аренду фирмам для «изучения полета комаров и насекомых»

В Каневском районе Черкасской области в ближайшее время будут привлечены к ответственности виновные в передаче в аренду частным компаниям 16 га леса для «изучения полета комаров и насекомых».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭС) Главного управления МВД в Черкасской области Александр ЧЕРНИКОВ.

По его словам, сейчас УГСБЭП ГУ МВД в Черкасской области совместно с прокуратурой Черкасской области проводит проверку по делу о передачи в аренду на 49 лет 16 га леса. Разрешение на это дала Черкасская облгосадминистрация. Арендаторы должны были платить 37 грн. арендной платы в год за гектар.

Как сказал А.ЧЕРНИКОВ, “в деле есть моменты, учитывая которые можно говорить, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело”.