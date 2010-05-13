В Сумах водитель маршрутки убил пассажирку

В Сумах милиция задержала водителя маршрутного такси, который убил пассажирку.

Как сообщил УНИАН начальник сектора связей с общественностью Сумского городского управления ГУМВД Украины в Сумской области Владимир КУЗЬМЕНКО, 2 мая в милицию обратилась сумчанка, которая сообщила, что накануне исчезла ее дочь 1980 года рождения. Милиция опросила граждан, которые видели ее в последний раз 1 мая, когда женщина садилась в маршрутку в центре города. На днях тело молодой женщины было найдено вблизи Сум. В тот же день был задержан и подозреваемый в убийстве.

Как выяснилось в ходе следствия, женщина вместе со знакомыми 1 мая отдыхала в городе. После 21-го часа собралась домой и села в маршрутку. Однако, проехав одну остановку, вышла, перешла дорогу и остановила еще одно маршрутное такси, следовавшее в противоположном направлении. Доехав до конечной остановки, водитель объявил, что работу закончил и автомобиль едет в гараж. По его словам, пассажиры из салона вышли все, кроме одной женщины. Она вступила с водителем в спор, переросший затем в ссору, во время которой водитель нанес женщине повреждения, которые повлекли ее смерть.

Испугавшись содеянного, 40-летний водитель вывез погибшую на окраину города и бросил тело в нескольких десятках метров от дороги, а затем поставил маршрутку в гараж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Когда задержанный узнал о такой перспективе, то пытался сбежать от милиции через окно, однако это ему не удалось.