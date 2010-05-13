Отец застрелил сына из ружья в Харьковской области

В райцентре Печенеги Харьковской области отец застрелил своего сына из ружья.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МЧС в Харьковской области, трагедия произошла ночью 9 мая.

В милицию позвонила по телефону женщина, сообщившая, что на собственном подворье нашла убитого сына. По указанному адресу работники милиции обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Им оказался 33-летний безработный, ранее дважды судимый. Милиция установила, что выстрел произвел 55-летний отец погибшего, инвалид первой группы. Около 8-ми часов утра подозреваемый был задержан на одной из улиц Печенегов.

Задержанный объяснил, что между ним и сыном постоянно возникали ссоры. Отцу не нравилось поведение сына, который постоянно пьянствовал и нигде не работал. Накануне вечером сын и отец опять поссорились. Молодой мужчина отправился в кафе, а, вернувшись, пытался продолжить ссору. Он начал выбивать дверь в летнюю кухню, где вечером закрылся отец. Когда сын ворвался в кухню, отец выстрелил в него из охотничьего ружья.

По этому факту возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемый задержан.