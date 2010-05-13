63% нынешних призывников уже постригли

По состоянию на сегодняшний день, 13 мая, в ходе призывной кампании «Весна – 2010» в ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины призвано почти 63% призывников.

При этом уволено в запас 85% военнослужащих срочной службы, отслуживших установленные сроки, сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины.

В общей сложности, согласно указу Президента Украины, постановлению Кабинета Министров Украины и приказу министра обороны, этой весной на срочную воинскую службу будет призываться 26 тысяч человек. Из них в ряды Вооруженных Сил Украины будут призваны 20 тысяч человек, что на 500 человек больше, чем во время прошлогодней осенней призывной кампании, во Внутренние войска МВД Украины – 5 тысяч 100 человек и Государственную специальную службу транспорта – 900 человек.

В Вооруженных Силах Украины для организованного приема молодого пополнения развернуто 160 пунктов. С прибытием на соответствующие пункты приема призывники обеспечиваются военной формой одежды по соответствующим нормам и зачисляются на все другие виды обеспечения. После чего в течение двух недель с ними проводится 72-часовая программа боевой подготовки молодого солдата. Кроме того, проводится медицинское обследование пополнения, всесторонне изучаются их морально-деловые и профессиональные качества.

По завершении программы подготовки молодое пополнение примет Воинскую присягу на верность украинскому народу 22 мая и 5 июня.

Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и планируется ее завершить 31 мая, вместе с отправкой в армию последнего призывника. Обеспечивают проведение призывной кампании “Весна-2010” 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.

Решением правительства на организованное проведение весенней призывной кампании 2010 года из государственного бюджета запланировано выделить 1 миллион 677 тысяч гривен.