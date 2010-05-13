Польский эксперт: украинцы добровольно становятся вассалами РФ

Согласие Украины на работу ФСБ России в Крыму не является чем-то уникальным в мировой практике, но свидетельствует о «васализации» украинцах перед россиянами, заявил корреспонденту УНИАН эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

По его словам, спецслужбы ряда государств нередко имеют соглашения, в том числе секретные, с другими государствами, в соответствии с которыми работают на территории этих государств.

«Это имеет место, но это не оценивается другими государствами слишком положительно. Это проявление определенной добровольной васализации», - сказал польский эксперт.

А.ШЕПТИЦКИЙ обратил внимание на то, что украинские власти, согласно обнародованной информации, планируют разрешить работникам российской спецслужбы работать лишь на территории Крыма, где дислоцирован Черноморский флот РФ, а не на всей территории Украины.

Он признал, что, кроме официальной причины необходимости пребывания офицеров ФСБ в Крыму для обеспечения работы флота, они могут заниматься агентурной деятельностью, что осложнит ситуацию на полуострове.

По его мнению, российская спецслужба, в частности, может поддерживать пророссийские неправительственные организации, а также способствовать выдаче российских паспортов жителям Крыма.

Как сообщал УНИАН, председатель Федеральной службы безопасности РФ Александр БОРТНИКОВ заявил 12 мая, что ФСБ и Служба безопасности Украины на следующей неделе планируют подписать новый документ, который определяет работу российских контрразведчиков в Севастополе, где базируется Черноморский флот.

«Мы с коллегами из СБУ договорились о возвращении наших военных контрразведчиков в Севастополь. На будущей неделе состоится встреча представителей двух спецслужб, на которой мы подпишем новое соглашение о совместной работе по обеспечению безопасности», - сказал он.

В 2009 году территорию Украины покинули 19 сотрудников ФСБ, которые обеспечивали безопасность на Черноморском флоте РФ. Их пребывание в Крыму было предусмотрено договором от 2000 года, который был денонсирован по инициативе тогдашнего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.