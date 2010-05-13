Началась Всеукраинская пластовая акция «Учим историю вместе!»

С Ивано-Франковска началась Всеукраинская пластунская акция «Учим историю вместе!».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в центре города на улице Независимости известные франковцы вместе с пластунами сложили большой паззл с изображением украинской армии разных веков. Складывали несколькометровую мозаику из более 130 фигурных частей, кроме пластунов, писатели Юрий АНДРУХОВИЧ и Тарас ПРОХАСЬКО, лидер группы «Гринджоли» - Роман КАЛИН, основатель «Перкалаби» Ярема СТЕЦИК, музыканты групп «Фліт», «Хвилю тримай» и «Кораллі».

Участники акции приглашали прохожих присоединяться к участию, распространяя листовки. Особый интерес был у детей, которые радостно приобщались к процессу сложения мозаики.

Этот пластовый проект имеет название «Учим историю вместе!», задачей которого является в игровой форме заинтересовать обычных прохожих и детей изучением украинской истории, в частности славных украинских военных традиций.

В иллюстрации большой мозаики использованы изображения воинов Киевской Руси, Запорожской Сечи, Карпатского опришка, Сечевого Стрелка, воина Украинской Народной Республики, Украинской галицкой армии, Карпатской Сечи, солдата советской и Украинской повстанческой армии. Для воспитательного момента подрастающего поколения все иллюстрации подписаны годами деятельности каждого войска.

Проект «Учим историю вместе!» является Всеукраинской акцией. Это масштабное мероприятие начнется именно с Ивано-Франковска, поскольку здесь действует одна из наиболее мощных организаций Пласта. После Ивано-Франковска паззл поедет в другие областные центры и города Украины, где есть пластовые части.