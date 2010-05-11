Суд оставил Лозинского под арестом еще на 2 месяца

Печерский районный суд Киева 9 мая продлил еще на два месяца - до 2 июля - срок пребывания под стражей бывшему народному депутату Украины Виктору ЛОЗИНСКОМУ, который обвиняется в преднамеренном убийстве в Кировоградской области гражданина Валерия Олийныка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, добавив, что также по представлению следователя прокуратуры на этот же срок продлено следствие по делу, поскольку, как отметили в Генпрокуратуре, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что во время ознакомления обвиняемых с материалами дела следствие может продолжаться.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо такое, что привело к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

В конце апреля В.ЛОЗИНСКОМУ было выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. В это же время пресс-служба Генпрокуратуры сообщила о завершении досудебного следствия по уголовному делу против В.ЛОЗИНСКОГО, отметив, что материалы дела переданы ему для ознакомления.