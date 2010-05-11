Евро на украинском межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9175/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту поднялись – 0,2620/24, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0885/10,1030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2734/36 (пятница - 1,2710/12).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 7,9250.