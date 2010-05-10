В Полтаве установили памятник "Побег из ада"

В Полтаве состоялось открытие памятника "Побег из ада", посвященного 65-летию Победы над нацизмом и легендарному побегу советских военнопленных на бомбардировщике "Хейнкель-111" из лагеря смерти.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на улице Петра Юрченко, в районе авиагородка. На памятнике перечень фамилий всех героев. Вес памятника - полторы тонны, высота - почти два метра.

Памятник изготовлен в России и передан Полтаве в рамках проекта "Аллея российской славы".

Как сообщалось, в результате поисковых работ, которые были проведены российской стороной, найдены родственники восьмерых участников перелета. Среди них - сын Михаила Емца, который сейчас проживает в Полтавской области в Гадяче.

8 февраля 1945 года десять советских военнопленных захватили бомбардировщик "Хенкель 111" и сбежали из концлагеря на острове Узедом, где собирали секретное оружие Германии - ракеты Фау-2. Советские военные контрразведчики не поверили в историю с угоном и отправили героев в штрафную роту.