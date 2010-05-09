Эксперт: украинские женщины установили абсолютный мировой рекорд

Без изменения пропорций между сроком жизни, проведенным за работой, и сроком жизни, проведенным на пенсии, украинских женщин и мужчин в старости ожидает бедность, отмечает в статье для «Зеркала недели» (№ 17, 30 апреля - 14 мая) директор аналитико-совещательного центра «Синяя лента» Марчин СВЕНЧИЦКИ.

По его словам, Украина имеет наименьший пенсионный возраст в мире: 60 лет - для мужчин и 55 лет - для женщин. При этом, если украинские мужчины находятся на пенсии приблизительно столько же, сколько и в других странах - 3,5 года на каждые 10 отработанных, то украинские женщины в этом отношении установили абсолютный мировой рекорд. «На каждые 10 лет работы (учитывая все декретные и другие отпуска) они находятся затем на пенсии в среднем 7,1 года. В Великобритании на каждые 10 лет работы женщин приходится только 5,8 года на пенсии, в Венгрии - 4,9, Германии - 4,6, Польше - 5,5, США - 3,8, Японии - 5,1 года», - пояснил эксперт.

В среднем украинские женщины на пенсии находятся 25 лет, в то время как британки - 23 года, немки - 21, польки - 22, словачки и американки - 18.

«Аргумент, что женщины «заработали себе» на пенсию, звучит очень по-джентльменски, но с экономическими реалиями, к сожалению, имеет мало общего», - отметил М.СВЕНЧИЦКИ, отметив необходимость увеличения пенсионного возраста, учитывая демографические прогнозы относительно ухудшения соотношения между населением работоспособного и неработоспособного возраста.

«Повышать пенсионный возраст даже в самых богатых странах мира необходимо для того, чтобы гарантировать будущим пенсионерам достойные условия жизни. Тем болем, такая бедная страна, как Украина, не может себе позволить отправлять на пенсию трудоспособных людей. Кто не сможет работать, получит, безусловно, возможность выйти на пенсию по инвалидности», - отметил М.СВЕНЧИЦКИ.

По его мнению, оптимальный вариант - повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет, но постепенно, по полгода на каждый календарный год на протяжении 10 лет для мужчин и 20 - для женщин.

«Этой мягкой формулы будет достаточно, чтобы начиная с 2011 года ежегодно, в течение десяти лет, количество новых пенсионеров было приблизительно на половину меньше, чем при нынешней схеме, а в течение следующих десяти лет - меньше на 25%», - подчеркнул он.

М.СВЕНЧИЦКИ отметил, что без радикальных реформ пенсионной системы будущие пенсионеры попадут в намного худшую ситуацию, чем нынешние, и если средняя пенсия в 2009 году составляла 40% от средней заработной платы, то в 2050 году будет составлять только 28%.

«Это - проблема общегосударственного масштаба, и для ее решения необходимо объединить усилия всех политиков, без демагогии и популизма, которыми изобиловала последняя избирательная кампания, на основе научных, документально подтвержденных исследований отечественных и зарубежных аналитических центров. Иначе пенсионная система просто разрушится, а экономика затормозится в развитии», - подчеркнул эксперт.