В обменниках Киева подешевело евро

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 6 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,94 грн./евро, продажи – на 1,2%, до 10,15 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,41 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 6 мая понизился на 2,7% и сегодня составляет 0,2529 грн./рубль, продажи – на 1,4%, до 0,2646 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2690 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,97/10,12 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,85-10,04 грн./евро, по продаже – в пределах 10,06-10,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 2,3% по сравнению с 6 мая и сегодня составляет 0,2545 грн./рубль, продажи – на 1,5%, до 0,2646 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2520-0,2561 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 9,85/10,25 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 9,90/10,27 грн., рубль – 0,2600/0,2690 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,925 грн., евро – 9,90/10,15 грн., рубль – 0,2550/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,087293 к российскому рублю – 0,26161.