В Умани горел автомобиль нардепа-регионала
09:56, 07 мая 2010Общество
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Идет расследование
Сегодня в 2 часа ночи в Умани Черкасской области во время стоянки произошел пожар в проворном отсеке легкового автомобиля „Мицубиси L-200”, который принадлежит народному депутату от Партии регионов Петру ЦЮРКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена передняя часть автомобиля. Пожар ликвидирован в 2.56 отделением Государственной пожарной охраны МЧС.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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