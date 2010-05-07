В Умани горел автомобиль нардепа-регионала

Сегодня в 2 часа ночи в Умани Черкасской области во время стоянки произошел пожар в проворном отсеке легкового автомобиля „Мицубиси L-200”, который принадлежит народному депутату от Партии регионов Петру ЦЮРКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена передняя часть автомобиля. Пожар ликвидирован в 2.56 отделением Государственной пожарной охраны МЧС.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.