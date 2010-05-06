В Житомирской области торжественно перезахоронили красноармейцев

В селе Соколов Красноармейского района Житомирской области торжественно перезахоронили останки восьми красноармейцев.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония перезахоронения состоялась после торжественного митинга ко Дню Победы, в котором приняли участие около двухсот местных жителей, представителей областной и районной власти, школьников, военнослужащих и родственница одного из погибших солдат - его племянница Венера УСМАНОВА из Кургачинского района республики Башкортостан (Россия).

По словам начальника управления внутренней политики Житомирской облгосадминистрации Николая СЮРАВЧИКА, церемония состоялась под патронатом Государственного комитета по делам ветеранов и в рамках Международного социально-патриотического проекта «Победили вместе».

"Этот проект направлен на поиск неизвестных имен погибших в Великой Отечественной войне воинов разных национальностей ", - добавил Н.СЮРАВЧИК.

При этом он уточнил, что на территории Красноармейского района Житомирской области летом 1941 года продолжались жестокие бои с фашистами, которые рвались в Киев.

"Здесь воевали солдаты 5-й армии под командованием генерал-майора танковых войск М.Потапова. Во время оборонной операции 1941 года своими активными действиями на протяжении полутора месяцев они сдерживали натиск до 10 вражеских немецких дивизий. В этих боях погибли тысячи советских бойцов, имена которых в большинстве своем неизвестны и их устанавливают представители областной организации “Поиск", - сказал начальник управления Житомирской ОГА.

Н.СЮРАВЧИК рассказал, что Житомирская область - одна из тех областей, которая понесла очень большие потери в Великой Отечественной войне, поскольку из 360 тысяч солдат, которые ушли на фронт, 120 тысяч не вернулись.