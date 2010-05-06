В Харькове горит вагоноремонтный завод
11:18, 06 мая 2010Общество
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На месте ЧП работают 8 бригад
На территории Харьковского вагоноремонтного завода по улице Котлова, 87/89, горят складские помещения.
Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, сигнал о пожаре поступил в 9.30.
Пожару присвоен 3-й номер сложности. На месте происшествия на данное время работают 8 бригад, спецтехника, более 50 работников МЧС.
Причины пожара, а также материальный ущерб будут установлены позже, сказал И.ЛУПАНДИН.
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