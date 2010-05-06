6 мая вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ осуществит рабочую поездку в Одессу, где примет участие в торжественной церемонии открытия монумента, посвященного 250 донецким воинам-шахтерам, героически погибшим во время обороны города в августе 1941 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, Б.КОЛЕСНИКОВ также примет участие в возложении цветов и венков к монументу и могилам воинов-участников Великой Отечественной войны, погибших при обороне Одессы.