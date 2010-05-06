Импорт мяса в Украину снизился на 40%

Импорт мяса в Украину в первом квартале 2010 года составил 58 тыс. тонн, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Эксперты УКАБ отмечают, что снижение импорта обусловлено развитием отечественного животноводства, усилением ветеринарного контроля, а также снижением платежеспособности украинских потребителей. При этом основная доля импорта по-прежнему приходится на мясо птицы (24 тыс. тонн) и свинину (19 тыс. тонн).

По словам руководителя группы экспертов УКАБ Владимира ЛАПЫ, снижение импорта может стать тенденцией всего 2010 года, поскольку по состоянию на начало апреля поголовье свиней в Украине возросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, птицы – более чем на 5%, а реализация мяса на убой превысила прошлогодние показатели на 8%. "Со временем будет все более ощутима не только конкуренция с импортом, но и конкуренция отечественных производителей", – отметил В.ЛАПА.