Предприниматели незаконно вывозили в Молдову пиломатериалы

Сотрудники Службы безопасности Украины в Черновицкой области ликвидировали уже третий с начала года контрабандный канал, который использовался для перемещения с Буковины в Республику Молдова крупных партий пиломатериалов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центр УСБУ в Черновицкой области, трое местных жителей приобрели у предпринимателей неучтенную древесину для ее последующего вывоза в адрес молдавской фирмы, с которой у них были заключены внешнеэкономические контракты.

Для получения сертификатов о происхождении пиломатериалов злоумышленники предоставили в Управление лесного и охотничьего хозяйства в Черновицкой области поддельные товарно-транспортные документы.

На основании сфальсифицированной документации они незаконно вывезли грузовиками через международный пункт пропуска «Сокиряны-авто» Кельменецкой таможни за пределы Украины партию пиломатериалов стоимостью около 1 млн. грн.

Следователями УСБУ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.