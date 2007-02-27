В Украине запретили предварительную продажу железнодорожных билетов ночью

С 12 февраля запрещена предварительная продажа билетов больше чем за одни сутки до отправления поезда в период с 22.00 до 8.00.

В распоряжении «Укрзалізниці» сказано, что это сделано для упорядочивания продажи проездных документов. С 22.00 до 8.00 билеты можно приобрести только на ближайшие сутки. В другое время билеты можно купить, как обычно - на любую дату (максимум за 45 суток до отправления поезда).

Сами железнодорожники эту информацию подтверждают.

Попытки выяснить в Минтрансе причину такого странного решения успеха не имели.

"Обком"