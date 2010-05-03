Налоговоки изъяли у рыночной торговки полкилограмма изделий из золота

Ювелирные изделия стоимостью свыше 160 тыс. грн. изъяли сотрудники налоговой милиции у 51-летней женщины, которая на центральном рынке Золотоноши Черкасской области торговала украшениями с ярлыками российского производителя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Черкасской области, во время проверки выяснилось, что женщина не зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и лицензии на торговлю ювелирными изделиями у нее нет. Никаких документов о происхождении драгоценностей тоже не было.

Налоговики установили, что партия золотых изделий контрабандой была провезена из России.

Изъято 111 ювелирных изделий из золота (кольца, серьги, цепочки, кулоны, крестики) весом почти полкилограмма. По предварительной оценке, стоимость украшений составляет 160 тыс. грн.