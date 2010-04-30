Пьяный водитель vs гаишники: в городе устроили «гонки» со стрельбой

В Тернопольской области работники правоохранительных органов с применением оружия задержали пьяного водителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник областного управления милиции Василий ПОЛИЩУК.

По его словам, вчера в Теребовле инспекторы Госавтоинспекции решили остановить автомобиль ВАЗ-2109, траектория движения которого наводила на подозрение, что за рулем находится пьяный водитель. Когда же автомобиль чуть не сбил инспектора, работники ГАИ начали преследование. По пути водитель также чуть не сбил женщину, которая переходила дорогу с коляской. Поэтому правоохранители начали стрельбу по колесам. После того, как пробили колесо, автомобиль остановился, и инспекторы задержали 40-летнего водителя.

У него после обследования выявили среднюю степень опьянения. «Составлен протокол о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивлении работникам милиции. Прокуратурой проводится проверка, она уже дала заключение, что применение оружия было правомерным», - сказал В.ПОЛИЩУК.