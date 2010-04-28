Чем отличаются украинские песни от национальных?

Заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Общественного гуманитарного совета Анна ГЕРМАН заявляет о неотложной необходимости усиления со стороны государства поддержки украинской музыки и украинских исполнителей.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью УНИАН, комментируя законодательную инициативу относительно внесения изменений в украинское законодательство, которое направлено на поддержку украинской музыки и украинских исполнителей.

В частности, как сообщила А.ГЕРМАН, в действующем законе предусмотрено, что в украинском телерадиоэфире не менее 50% должен составлять аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей.

Изменениями к данному закону предлагается изъять норму, где речь идет именно об украинских авторах и исполнителях, а оставить лишь понятие «национальный аудиовизуальный продукт”. “Но национальный аудиовизуальный продукт может быть и на русском языке, - заметила А.ГЕРМАН.

По ее убеждению, необходимо очень серьезно отнестись к перспективе такой инициативы.

«Если мы исключим эту норму, то мы поставим преграды для развития и пропаганды украинской музыки и украинских исполнителей», - заявила А.ГЕРМАН.

Она также выразила сомнение, что такая идея должна быть реализована.

«Я думаю, что она не ко времени и является ненужной», - отметила политик.

По убеждению А.ГЕРМАН, «пропаганда и утверждение украинской музыки и украинских исполнителей нуждается в усилении государственной поддержки».

«Нужно сделать все, чтобы такую государственную поддержку украинская музыка, украинская песня имели на всех уровнях: законодательном, в решениях исполнительной власти и со стороны Администрации Президента», - отметила А.ГЕРМАН.