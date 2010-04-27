Россия хочет «запараллелить» украинскую энергосистему

11:26, 27 апреля 2010
Общество
4135 0

Информация из проекта соглашения

 РФ предлагает украинскому правительству принять все меры для обеспечения параллельной работы энергетических систем Российской Федерации и Украины. Такая информация содержится в проекте соглашения между правительствами РФ и Украины, который оказался в распоряжении «Зеркала недели».

«Стороны содействуют осуществлению параллельной работы энергетических систем Российской Федерации и Украины, в том числе посредством заключения в срок до ____________ 2010 г. соответствующего межправительственного соглашения», — говорится в проекте межправительственного соглашения.

Координацию деятельности по выполнению данного соглашения планируется возложить на Минэнергетики РФ и Госкорпорацию «Росатом» с российской стороны, и Минтопэнерго – с украинской.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter