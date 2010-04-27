Путин предложил Януковичу объединить атомную промышленность

Россия сделала Украине предложение о создании объединенного атомного холдинга, с возможностью работы украинских предприятий на российском рынке, а также совместной работы в третьих странах, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем.

"Только сейчас сформулировали еще одно предложение, которое мы с Вами хотим обсудить. Речь идет о полномасштабной кооперации наших ядерных отраслей. Мы предлагаем создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединение генерации, объединение атомного машиностроения и топливного цикла", - цитирует РИА "Новости".

Премьер добавил, что Россия готова допустить украинских партнеров на российский рынок, а также страны могли бы вместе работать и на рынках третьих стран.

"Если украинские специалисты посчитают, что это слишком революционное предложение, то мы готовы действовать поэтапно, по отдельным шагам. На первом этапе, допустим, можно поставить вопрос об объединении топливного цикла", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что в России есть предприятия, которые постоянно обслуживают Украину, например, в Новосибирске. В то же время в Украине есть определенные месторождения, в которых Россия заинтересована.

"Ваше атомное машиностроение загружено работой исключительно на российском рынке, и мы готовы углублять и сохранять сотрудничество", - добавил Путин.

Он также отметил, что украинская атомная отрасль нуждается в модернизации, которая была бы более эффективна при кооперации с российскими предприятиями.

"В этом смысле мы не только готовы к кооперации, но готовы принять самое активное участие с украинскими партнерами в модернизации украинских блоков и допустить украинских партнеров к работе на российском рынке", - подчеркнул премьер, напомнив, что у России большие планы по удвоению атомной генерации в ближайшие десять лет.

"Мы могли бы вместе работать и на рынках третьих стран при финансовом сотрудничестве со стороны России и российских финансовых учреждений", - заключил российский премьер.