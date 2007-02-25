Смертник взорвал 40 человек в багдадской школе (13 фото)

Террорист-смертник взорвал себя в Багдадской школе экономики и управления. Как сообщили агентству Reuters в полиции, жертвами теракта стали 40 человек, еще 35 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших - студенты.

Смертник привел бомбу в действие, когда охранники остановили его в вестибюле здания. По словам одного из преподавателей, взрыв произошел в то время, как студенты заканчивали утренние занятия и приходили на дневные курсы.

Школа экономики и управления является частью багдадского университета аль-Мустансирия. В январе 2006 года в университете были взорваны две бомбы. В результате этого теракта погибли 70 человек, около 140 получили ранения.

Лента.ру

Фото Reuters