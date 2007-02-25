Смертник взорвал 40 человек в багдадской школе (13 фото)
18:28, 25 февраля 2007Общество
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Большинство убитых - студенты
|Эвакуация пострадавших в результате теракта в Багдаде. Фото AFP
Смертник привел бомбу в действие, когда охранники остановили его в вестибюле здания. По словам одного из преподавателей, взрыв произошел в то время, как студенты заканчивали утренние занятия и приходили на дневные курсы.
Школа экономики и управления является частью багдадского университета аль-Мустансирия. В январе 2006 года в университете были взорваны две бомбы. В результате этого теракта погибли 70 человек, около 140 получили ранения.
Фото Reuters
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