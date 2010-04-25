В Сумах выбрали лучшего студента Украины

В Сумах состоялся финал Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины 2009 года», во время которого были определены победители в нескольких номинациях.

Как передает корреспондент УНИАН, о желании принять участие в конкурсе первоначально заявили студенты более чем 300 высших учебных заведений страны – всего более 1000 молодежных лидеров.

Конкурс проводился в три этапа – вузовский, региональный и всеукраинский. Его полуфинал состоялся в Киеве, где участие в заключительном этапе завоевывали представители всех регионов Украины. В итоге, в финал конкурса на этот раз были допущены студенты из Сум, Чернигова, Киева, Хмельницкого, Николаева, Севастополя, Луганска, Ужгорода и Луцка, которые получили высокую оценку своих наработок и достижений.

Во время финала в Сумах эксперты определили лучших студентов в нескольких номинациях. В частности, «Лучшим студентом-общественным деятелем Украины» стал Антон СОШНИКОВ с Донецкого Национального университета. Звание «Лучший студент-спортсмен Украины» завоевала Анна ШЕСТАК – третьекурсница института физкультуры Сумского государственного педуниверситета им. Антона Макаренко. Победителем номинации «Лучший студент-ученый Украины» стал Павел ПРИГОРОДОВ из технологического института Восточноукраинского Национального университета им. Владимира Даля. Кроме того, «Лучшим студентом-журналистом Украины» был назван четверокурсник гуманитарного факультета Сумского госуниверситета Михаил ТОЩЕВ, а «Лучшим студентом-дизайнером Украины» – Елена ЦИМБАЛ с Киевского Национального университета технологий и дизайна.

Главная интрига мероприятия состояла в том, кто станет абсолютно лучшим студентом страны предыдущего года. Финалисты провели собственные видеопрезентации, представили на суд жюри уже реализованный проект по социальной тематике, а также продемонстрировали собственные способности в конкурсе «Мой талант».

В итоге двухчасовой борьбы «Лучшим студентом Украины 2009 года» была объявлена Виктория ЩЕЛКО из Киева. Победительница, кстати, одновременно обучается в двух вузах – Киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко на факультете психологии по специальности «Управление учебными заведениями» и в Киевском Национальном педуниверситете им. Драгоманова на факультете психологии и педагогики по специальности «Преподаватель вузов, учитель начальной школы, учитель английского языка в начальной школе».

Организаторы конкурса наградили всех участников дипломами и подарками, а победительницу еще и главным призом – ноутбуком.

Кроме того, по итогам конкурса была отмечена специальной номинацией «Студент-талант Украины» Анна ДИДУХ из Луцкого института Национального технического университета

В качестве развлекательной программы зрители получили возможность понаблюдать за выступлениями специальных гостей мероприятия – музыкальных групп и команд КВН.

По условиям конкурса, в следующий раз определение «Лучшего студента Украины» состоится в Киеве, городе, который представляла нынешняя победительница.