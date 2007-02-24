”Укрзалізниця”: морозы и снегопады мешают работе портов

Морозы и снегопады препятствуют нормальной работе отечественных портов по разгрузке вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзалізниці», в портах Одесского региона через сложные погодные условия лишь за последние сутки остаются не разгруженными свыше 1500 вагонов.

Особенно неутешительная ситуация сложилась в Одесском и «Южном» морских портах, где накопилось наибольшее количество вагонов. К примеру – в Одесском порту не разгружены 424 вагона, в «Южном» - 417. Среди основных грузов, ожидающих на разгрузку - металл, уголь, мазут, древесина, руда и зерно.

Через сильные снегопады портовики не успевают своевременно очищать от снега рельсы, переезды и вагоны. Осложняется ситуация и тем, что выходят из строя механизмы, в частности портовые краны и «тепляки», предназначенные для разогрева грузов перед выгрузкой.

Ввиду ситуации, «Южный» морской порт уже обратился к ««Укрзалізниці» с запросом о введении временной конвенции на нагрузку угля и железной руды, следующих из России.

«Укрзалізниця» объявила конвенции, которые будут действовать уже с 26 февраля этого года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, «надежды портовиков на теплую зиму, в этот раз, как и ранее, обозначатся для «Укрзалізниці» значительными убытками».