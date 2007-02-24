Луценко согласился с Тарасом Чорноволом

Лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает обращения в суд по поводу выступления министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ривне.

Он отметил, что в своем выступлении В.ЦУШКО заявил о фактах финансовых злоупотреблений в МВД Украины за время предыдущего руководства, однако, как утверждает Ю.ЛУЦЕНКО, МВД в прошлом году проверяло КРУ, и не имело никаких замечаний к деятельности финансового блока министерства.

Также, по его словам, нет ни одного акта, которым можно подтвердить цифру, озвученную В.ЦУШКО в парламенте.

«В целом могу сказать, что вчерашнее выступление В.ЦУШКО очень правильно оценил депутат Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ - как политическую месть за гражданскую активность Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал экс-министр.

Он сообщил, что сразу после приезда в Киев подробно изучит выступление В.ЦУШКО и, если будут найдены основания, обязательно обратится в суд.

В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, в своем выступлении В.ЦУШКО назвал милицию «деморализованной», что является абсолютно некорректным. Так называть работников правоохранительных органов нельзя, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада заслушивала информацию министра внутренних дел В.ЦУШКО о ситуации в системе МВД.

Во время своего выступления министр заявил о наличии значительных финансовых нарушений в использовании бюджетных средств прежним руководством МВД.

В.ЦУШКО отметил, что с целью независимой оценки финансового состояния министерство обратилось к Контрольно-ревизионному управлению с просьбой провести финансовую ревизию. Он отметил, что окончательный результат будет получен в конце марта.

Кроме того, по его словам, при центральном аппарате МВД был создан дополнительное подразделение, в котором численность сотрудников превышала штатное количество.

В.ЦУШКО также сообщил, что проводилась проверка относительно наличия специальных комплексов для прослушивания. "И выяснилось, что МВД купило за счет государственных средств только 10 таких комплексов, а в СБУ передано 17", - сказал министр.