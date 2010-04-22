На "Херсонэлектротрансе" прекратят забастовку

Сотрудники КП "Херсонэлектротранс" в среду, 22 апреля, прекратят забастовку и выведут троллейбусы на маршруты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона со ссылкой на директора КП "Херсонэлектротранс" Сергея КОСТЮЧКА.

Согласно сообщению, побывавший вчера на предприятии мэр Херсона Владимир САЛЬДО сообщил трудовому коллективу, что в ближайшие дни Министерство жилищно-коммунального хозяйства перечислит 2 млн. грн. компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.

В связи с этим коллектив КП "Херсонэлектротранс" заявил о готовности прекратить забастовку и 22 апреля вывести троллейбусы на маршруты.

Как сообщал УНИАН, 20 и 21 апреля в Херсоне троллейбусы не выходили на маршруты из-за забастовки сотрудников КП "Херсонэлектротранс", которые требовали погасить задолженность по выплатам зарплат за три месяца.

Долг по зарплате на предприятии за январь-март 2010 г. составляет 1,47 млн грн, задолженность государства предприятию за перевозку льготников - 1,7 млн грн.