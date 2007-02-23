Тимошенко согласна торговать землёй, но правильно

Земельные участки должны продаваться или сдаваться в аренду только через аукционы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на сессии Луцкого городского совета.

„Конкурс будет исключением, аукцион - нормой", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО „там, где земля пойдет не через аукционы, без общественности, там возможны злоупотребления”. По ее мнению, местная власть должна принимать больше мер, чтобы земли сдавались в аренду, и таким образом местные бюджеты будут иметь стабильные источники наполнения. А средства, полученные от аренды, необходимо направлять в региональные фонды развития городов и тратить их на социальные программы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за землю на аукционе предприниматель будет платить ту же сумму, но в бюджет будут поступать не копейки, как было до сих пор.

На сегодняшней сессии Луцкого городского совета депутаты единогласно утверждали перечень земельных участков коммунальной собственности несельскохозяйственного назначения запланированных для продажи на земельных торгах субъектам предпринимательской деятельности под застройку.