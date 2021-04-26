Колишні жителі Пип'яті вшанували пам'ять жертв аварії на ЧАЕС
Несколько сотен бывших жителей Припяти собрались в центре города-призрака, чтобы почтить память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько пострадавших из-за аварии на ЧАЭС находятся под наблюдением медиковОб этом говорится в сюжете ТСН.
«Ровно в 01:30 – время взрыва на станции – зажгли 35 свечей в память о всех, кто пострадал от техногенной катастрофы», – говорится в сюжете.
Во время памятного мероприятия на большом экране показывали документальные кадры повседневной жизни Припяти до аварии.
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