Несколько сотен бывших жителей Припяти собрались в центре города-призрака, чтобы почтить память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько пострадавших из-за аварии на ЧАЭС находятся под наблюдением медиковОб этом говорится в сюжете ТСН.

«Ровно в 01:30 – время взрыва на станции – зажгли 35 свечей в память о всех, кто пострадал от техногенной катастрофы», – говорится в сюжете.

Во время памятного мероприятия на большом экране показывали документальные кадры повседневной жизни Припяти до аварии.

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Автор: Катерина Шварц