13 заключенных Комсомольского изолятора резали вены не напрасно

Прокуратура Полтавской области признала неудовлетворительными условия содержания арестованных в Комсомольском изоляторе временного содержания, где на днях 13 арестованных порезали себе руки. Об этом журналистам сообщил прокурор Полтавской области государственный советник юстиции 3-го класса Виктор ВОЙЦИШЕН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, прокуратура области провела проверку, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения. В частности, сообщил В.ВОЙЦИШЕН, во всех камерах изолятора температура ниже установленной нормы, помещения находятся в антисанитарном состоянии. Кроме того, продукты питания, отметил прокурор, спецконтингент получает в нормах, которые не отвечают требованиям, установленным законодательством. Из-за этого родственники арестованных, по согласию с руководством Комсомольского горотдела милиции, ежедневно передают продуктовые передачи, хотя согласно Закону лица, которые содержатся под стражей, имеют право получать их лишь дважды в месяц, - отметил прокурор области.

По словам В.ВОЙЦИШЕНА, по результатам прокурорской проверки начальнику УМВД Украины в Полтавской области внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, решить вопрос о проведении служебной проверки и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в городе Комсомольск Полтавской области задержанные следственного изолятора горотдела милиции порезали себе руки. Шестерым из них оказана медицинская помощь в городской больнице. Врачи констатировали, что резаные раны предплечья разной глубины не являются угрозой для жизни. По неофициальным данным, раны нанесены тюбиком зубной пасты в знак протеста против неудовлетворительных условий содержания и запрещения передавать за решетку передачи.