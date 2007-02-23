Применение зенитно-ракетных войск Украины будет расширено

В течение 2006 года Министерству обороны Украины удалось осуществить комплекс мероприятий, связанных с применением авиации, зенитно-ракетных войск и подразделений радиотехнического обеспечения на территории Украины и Российской Федерации. Об этом сегодня сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО во время презентации издания «Белая книга – 2006. Оборонная политика Украины».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, по словам С.КИРИЧЕНКО, «мы нашли возможность расширить спектр применения зенитно-ракетных войск на территории Украины, на полигонах в Крыму. Если в прошлом году на территории Украины мы ограничились пуском зенитно-ракетных комплексов «Бук М1», то в этом году будем экспериментально проводить пуски зенитно-ракетных комплексов «С-300».

Начальник Генерального штаба выразил убеждение, что «это - большой шаг, который принесет пользу не только нашим зенитчикам в плане проверки своей готовности к выполнению задач, но и пользу бюджета Украины».

Свое мнение С.КИРИЧЕНКО объяснил тем, что будет значительно дешевле выполнять соответствующие задачи на территории Украины, чем на территории других государств.