В Херсоне второй день бастуют водители троллейбусов

В Херсоне второй день продолжается акция протеста сотрудников коммунального предприятия "Херсонэлектротранс".

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор КП "Херсонэлектротранс" Сергей КОСТЮЧОК, сегодня работники предприятия вышли на работу в депо, однако, как и вчера, не вывели троллейбусы на маршруты.

Акцию протеста сотрудники КП "Херсонэлектротранс" проводят в связи с длительной невыплатой зарплаты.