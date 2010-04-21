В Херсоне второй день бастуют водители троллейбусов

09:33, 21 апреля 2010
Общество
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Хотят зарплату

В Херсоне второй день продолжается акция протеста сотрудников коммунального предприятия "Херсонэлектротранс".

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор КП "Херсонэлектротранс" Сергей КОСТЮЧОК, сегодня работники предприятия вышли на работу в депо, однако, как и вчера, не вывели троллейбусы на маршруты.

Акцию протеста сотрудники КП "Херсонэлектротранс" проводят в связи с длительной невыплатой зарплаты.

 

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