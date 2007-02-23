СБУ накрыла артель уголовников-оружейников

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группы, которая нелегально торговала стрелковым оружием. В ходе специальной операции, проведенной Департаментом защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом, Управлением СБУ в городе Киеве и УБОП столичной милиции, конфисковано 29 стволов – самую крупную партию огнестрельного оружия за последние пять лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г.Киеве, в ходе операции были задержаны четыре жителя Киева и Черкасс, у которых изъяты пистолеты моделей «ПМ», «ТТ», «Беретта», «Вальтер», «Фромер», револьверы системы «Наган», пистолеты-автоматы «ППШ», а также значительное количество патронов к ним. Установлено, что на «черном рынке» столицы злоумышленники организовали продажу боевых пистолетов оптом и в розницу за 500 - 700 долларов США.

Обнаружена также подпольная мастерская, оборудованная в арендованном частном гараже в Черкассах. На современных станках криминальные оружейники реставрировали и восстанавливали боевые свойства стрелкового оружия, которое списывалось с военных складов неприкосновенного запаса после приведения в нерабочее состояние.

По материалам Службы безопасности Украины милицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 263 Уголовного кодексов Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).